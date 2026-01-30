Ufficiale Spezia, ecco Ruggero per la difesa. Arriva a titolo definitivo dalla Juve Stabia

È attraverso la nota ufficiale che qui di seguito riportiamo, che lo Spezia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'S.S. Juve Stabia, le prestazioni sportive del calciatore Marco Ruggero.

Classe 2000, nato e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Padova, ha fatto il suo esordio in Serie D nella stagione 19/20 con la maglia del Tuttocuoio, totalizzando 15 presenze, per poi terminare la stagione al Delta Porto Tolle. La propria carriera prosegue con Legnago (Serie C) e Luparense, con cui disputa 32 parite mettendo a segno 3 reti. Grazie all'esperienza maturata, nella stagione 22/23 gioca con continuità tra i professionisti con la maglia della Virtus Verona, dove scende in campo in 69 occasioni, mettendo a referto anche una rete. L'approdo in Serie B arriva nella passata stagione con la Juve Stabia, diventando fin da subito un cardine della retroguardia gialloblù, infatti con le Vespe totalizza 55 presenze, mettendo a referto anche 1 gol e 4 assist.

Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, il difensore venticinquenne è pronto a mettersi a disposizione di mister Donadoni e a vestire la maglia delle Aquile numero 4!

Benvenuto Marco!".

Questo, invece, il saluto delle Vespe campane al giocatore: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con lo Spezia Calcio per la cessione, a titolo definitivo, del difensore Marco Ruggero.

Arrivato a Castellammare nella scorsa stagione, Marco ha collezionato 55 presenze, realizzando 1 rete e 4 assist. Nel corso della sua esperienza in maglia gialloblù ha contribuito al raggiungimento della semifinale dei Play Off di Serie BKT nella scorsa stagione.

La società desidera ringraziare Marco per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".