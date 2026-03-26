Ascoli pronto per la sfida all'Arezzo. Tomei: "Gara importantissima, non c'è bisogno di caricarla"

"È una gara importantissima, lo dico senza ipocrisia, andiamo in casa della capolista che fino a oggi ha meritato la classifica che ha e sta facendo ottime cose: sarà un incontro stimolante, con contenuti emotivi di spessore": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei, che ha parlato quando la sfida contro l'Arezzo si avvicina. Big match di lunedì sera, quello che contrapporrà toscani e marchigiani, primi contro secondi nella classifica del Girone B di Serie C.

Tomei ha quindi proseguito: "Mi aspetto una partita equilibrata, entrambe le squadre hanno valori importanti, bisogna essere sereni, attenti. Non c’è bisogno di caricare una sfida del genere, i ragazzi sono consapevoli di quello che stanno facendo: dovremo solo continuare a fare quello su cui lavoriamo da tanti mesi perché l’importante è restare col focus sulla gara, dove il dettaglio farà certamente la differenza. Ma, al di là della sfida di lunedì, che puoi vincere, pareggiare o perdere, sono sempre proiettato fino all’ultima giornata. Come ho detto, è un incontro sicuramente importante – non sarebbe onesto dire il contrario – ma ci andiamo a giocare la partita serenamente, con rispetto massimo per l’avversario".

Conclude quindi: "Non credo si corra il rischio di restare delusi in caso di mancata promozione diretta perché, tornando indietro di qualche mese, va detto che stiamo ricostruendo sulle macerie. I ragazzi sanno qual è il mio modo di pensare, ovvero migliorarsi quotidianamente, devi sempre avere questo stimolo. La squadra finora ha dimostrato, anche nei momenti di difficoltà, di restare sempre centrata, ha continuato a lavorare a testa bassa, i ragazzi sono migliorati, la vittoria principale è questa, poi quello che succederà sarà il tempo a dirlo".