Crotone, Longo: "Stavamo facendo un'ottima gara, auguro il meglio alla Salernitana"

Rammarico per il risultato ma non per la prestazione. È questo il sentimento espresso dal tecnico del Crotone, Emilio Longo, dopo la sconfitta interna contro la Salernitana, che allo Stadio Ezio Scida si è imposta per 0-1.

Ai microfoni di LiraTV, come riferiscono i colleghi di tuttosalernitana.com, l’allenatore rossoblù ha analizzato la gara sottolineando le occasioni non sfruttate dalla sua squadra: "La partita di oggi è racchiusa nelle nostre occasioni non concretizzate. Abbiamo messo in difficoltà la Salernitana che ha cambiato quattro moduli in un tempo. A mio avviso abbiamo fatto ottime cose, con qualità, creando i presupposti per sbloccarla nei primi 45 minuti. Il gol a freddo ci ha spezzato il ritmo. Ora dobbiamo riprendere la rotta e avere più cinismo, soprattutto in ottica playoff".

Il tecnico ha poi riconosciuto il valore dei granata e di alcune delle principali rivali del girone. "La Salernitana, insieme a Benevento e Catania, è fuori categoria. Hanno budget diversi e differenze che non vanno sottovalutate. Io sono di Salerno, conosco bene quell’ambiente. In settimana ho ricevuto tanti messaggi e allo stadio avevo diversi amici nella curva granata. È stato un amarcord a inizio e fine gara, ma adesso auguro il meglio alla Salernitana e soprattutto al Crotone".