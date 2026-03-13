Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Milan (Domenica 15 marzo, ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Insegue la seconda vittoria consecutiva per la prima volta in stagione la Lazio di Maurizio Sarri e in un Olimpico che ritrova i tifosi biancocelesti dovrà fare i conti con diverse assenze. Ai ko di Rovella e Provedel si è aggiunto Danilo Cataldi, che rientrerà dopo la sosta per una distrazione al polpaccio. In difesa davanti al confermato Motta il dubbio è relativo a Romagnoli, ex di serata e alle prese con un ematoma al polpaccio. Il centrale dovrebbe farcela, in caso contrario sarà Provstgaard ad affiancare Gila nella linea difensiva completata da Marusic a destra e Tavares a sinistra. Con le assenze di Cataldi e Rovella sarà Patric a giocare in regia, con Taylor e Dele-Bashiru ai suoi lati. Solo panchina per Basic, pronto a rientrare dopo quasi un mese e mezzo di stop. In attacco pochi dubbi, Sarri confermerà il tridente visto nelle ultime due partite con Isaksen e Zaccagni ai lati di Daniel Maldini. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Milan

A Roma, il Milan proverà a tenere aperto lo spiraglio per lo Scudetto che si è creato con la vittoria nel derby di domenica scorsa. Contro la Lazio, però, Allegri sarà senza Rabiot, uomo fondamentale per l’economia del gioco rossonero; asl to posto è ballottaggio tra Ricci e Jashari, con il primo favorito. Completeranno il centrocampo Modric e Fofana, entrambi diffidati, ma ugualmente in campo dal primo minuto, così come l’altro diffidato, Saelemaekers, titolare a destra. Sull’esterno opposto, Estupinan, dopo il gol nel derby, resta in vantaggio su Bartesaghi. In difesa, ancora orfana di Gabbia, confermato il trio Tomori-De Winter-Pavlovic davanti a Maignan. In attacco non ci sono dubbi: ancora Leao e Pulisic. Torna tra i convocati dopo cinque mesi Santiago Gimenez. (da Milano, Antonello Gioia)