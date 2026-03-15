Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve. La classifica

Dopo le fatiche della Nazionale e le semifinali di andata di Coppa Italia, è tornata in campo la Serie A Women, che nella giornata di ieri ha alzato il sipario sulla 16ª giornata, che si concluderà poi domani all'insolito orario delle 12:00 con il match tra Sassuolo e Inter, che anticiperà le premiazioni del ‘Women4football’ (evento che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 a Firenze).

La domenica del femminile ha preso il via alle ore 12.30 con il pari tra Como Women e Ternana, mentre alle ore 14:00 ha preso il via lo scontro di alta classifica tra Juventus e Milan, da poco concluso con la vittoria della compagine rossonera, corsara in Piemonte. Le bianconere mantengono comunque il terzo posto, almeno per oggi e indipendentemente dal risultato serale della Fiorentina, ma la Lazio - vittoriosa ieri a Napoli - sta tallonando e si è avvicinata in maniera piuttosto decisa.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Napoli Women-Lazio 0-1

68' Monnecchi

Como Women-Ternana Women 0-0

Juventus-Milan 0-1

49' Kyvag

Domenica 15 marzo

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36*, Inter 30*, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 24*, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12*, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8

* una gara in meno