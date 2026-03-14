Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa

Smaltiti gli impegni delle nazionali e il di Coppa Italia, con la competizione giunta adesso alle semifinali, torna in campo la Serie A Women, che proprio quest'oggi ha alzato il sipario sulla 16ª giornata, che si concluderà poi lunedì all'insolito orario delle 12:00 con il match tra Sassuolo e Inter, che anticiperà le premiazioni del ‘Women4football’, evento che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 a Firenze.

Due gli incontri in programma questo pomeriggio, con Napoli Women-Lazio che si giocherà alle 15:00, mentre alle 12:30 si è giocato il lunch match tra Parma e Genoa, che a tutti gli effetti è stato uno scontro salvezza, considerato quanto le due formazioni siano staccate dal gruppo piuttosto folto oltre il Sassuolo; a ogni modo, la classifica cambia poco, perché la gara termina 1-1, con la squadra di casa che nella ripresa si fa acciuffare dalle genoane. Piccola gioia forse per il Parma, che osserverà con estrema attenzione il risultato di domani della Ternana.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Già giocata

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Sabato 14 marzo

Ore 15.00 - Napoli Women-Lazio

Domenica 15 marzo

Ore 12.30 - Como Women-Ternana Women

Ore 14.00 - Juventus-Milan (Diretta RaiSport)

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*

* una gara in più