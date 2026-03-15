Derby emiliano al Bologna, ma l'1-0 sul Sassuolo nasconde tre infortunati. Due in lista UEFA

Il derby emiliano è del Bologna, il Sassuolo deve arrendersi: al Mapei Stadium finisce 0-1, decisivo il gol segnato a inizio match dal centravanti olandese dei rossoblù, Dallinga. Italiano però perde tre uomini per infortunio, con due in particolare sui quali ci sarà da porre attenzione in vista dell'ottavo di ritorno di Europa League contro la Roma di giovedì.

In palio non ci sono punti pesanti o scottanti, si sfidano due squadre che vivono sul centro classifica con poche possibilità di poter guardare avanti e ambire alle zone che aprono l'accesso alle coppe europee. Ciononostante, Sassuolo e Bologna non si sono presentate alla sfida per perdere tempo e l'avvio lo testimonia: al 5' è già 0-1, grazie alla bella girata di Dallinga sul tiro-cross di Odgaard. Risponde quasi subito Pinamonti per i padroni di casa, lo ferma Skorupski.

Il primo tempo vede in generale il Bologna in grado di sviluppare maggiormente il proprio gioco offensivo, rispetto al Sassuolo. E sono i rossoblù ad andare più vicini al raddoppio che non i neroverdi al pareggio. In tutto questo, il primo infortunio di giornata per Italiano, che perde De Silvestri, il quale sente tirare alla coscia dopo uno scatto sulla corsia. Il primo tempo finisce 0-1.

Al rientro c'è un Sassuolo che sembra decisamente più determinato e che costringe la squadra felsinea a vivere maggiormente rintanata nella propria metà campo, rispetto a quanto fatto vedere nel primo tempo. Purtroppo per Italiano, però, a tenere banco sono soprattutto gli infortuni. E se De Silvestri non è in lista UEFA, discorso diverso per Nikola Moro: il centrocampista si ferma per una botta nella zona del gluteo destro ed esce.

E soprattutto, fiato sospeso sulle condizioni di Lukasz Skorupski: il portiere del Bologna si fa male su un'uscita fuori area, toccandosi il flessore della coscia. Il polacco stringe i denti e decide di rimanere in campo fino in fondo, anche se la sensazione è che il problema fisico possa farsi sentire. In ogni caso, il Bologna resiste e evita conclusioni pericolose dei neroverdi, arrivando al meglio alla sfida europea di giovedì prossimo contro la Roma. Almeno sul piano mentale, perché ora l'attenzione degli emiliani è tutta rivolta all'infermeria.

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