Con i "se" e i "ma" non si fa il calcio. L'esonero di Marino ha però pesato sulla Triestina

Il primo verdetto del campionato di Serie C è arrivato, e non ha riguardato la lieta novella della promozione in Serie B del Vicenza, che ci sarà forse domani, ma ha riguardato - sempre per quel che concerne il Girone A - la retrocessione della Triestina in Serie D. Un disastro annunciato, come abbiamo raccontato, a causa delle tante problematiche societarie del club sin dalla scorsa stagione, ma non si può far a meno di pensare che nel computo totale abbia inciso anche il cambio in panchina lo scorso 24 ottobre.

L'annata degli alabardati, è iniziata sotto la guida di Geppino Marino, che dopo le prime 11 gare è stato esonerato con la media di 1,18 a partita; tradotto, la Triestina, senza contare la penalizzazione, aveva collezionato 13 punti. Ma il ribaltone è comunque arrivato, al suo posto è stato richiamato Attilio Tesser, l'uomo dell'insperata salvezza nella passata stagione; ma i miracoli non sempre riescono, e in 12 match l'esperto allenatore ha fatto solo otto punti, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e ben 8 sconfitte. Per una media di 0,67 a partita. E qualcosa si è inceppato probabilmente, e a niente è servito il ritorno di Marino: la prima vittoria è stato solo illusoria, le ultime dieci partite raccontano di due successi, un pari e sei ko, per un totale di 0.70 a partita. Una media che, comunque, è complessivamente migliore dell'altro tecnico.

Con i "se" e i "ma" non si fa il calcio, questo è ovvio, ma viene da chiedersi se, aver rotto il giocattolo raccontandosi che se ne voleva perfezionare il funzionamento, sia stata la scelta azzeccata. Probabilmente, senza quella spaccatura, qualcosa di diverso si sarebbe visto...