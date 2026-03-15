Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa

Smaltiti gli impegni delle nazionali e il turno di Coppa Italia, con la competizione giunta adesso alle semifinali, è tornata in campo la Serie A Women, che nella giornata di ieri ha alzato il sipario sulla 16ª giornata, che si concluderà poi domani all'insolito orario delle 12:00 con il match tra Sassuolo e Inter, che anticiperà le premiazioni del ‘Women4football’ (evento che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 a Firenze).

Sfide d’alta classifica - Dopo il ko del Napoli contro la Lazio, che ha superato in classifica le partenopee, la Juventus è chiamata alla vittoria nel match contro il Milan, per tenere ancora a distanza le altre pretendenti al quarto posto, tra le quali figurano proprio le biancocelesti di Gianluca Grassadonia; attenzione poi alla Fiorentina, chiamata all'esame capolista. Le viola, infatti, affronteranno la trasferta del 'Tre Fontane' con la Roma, che vuole i tre punti per tentare le fuga e mettere poi ulteriore pressione all'Inter.

Scontri salvezza - Uno scialbo pareggio quello che ha segnato il match tra Parma e Genoa, che chiaramente potrebbe virtualmente far comodo alla Ternana qualora fossero tre punti, da centrare contro un agguerrito Como Women.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Napoli Women-Lazio 0-1

68' Monnecchi

Domenica 15 marzo

Ore 12.30 - Como Women-Ternana Women

Ore 14.00 - Juventus-Milan (Diretta RaiSport)

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Lazio 27*, Napoli 25*, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*

* una gara in più