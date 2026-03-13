Fantacalcio, 29ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 29ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Inter-Atalanta)
A:
B:
C: Scamacca, Krstovic
D: Sulemana K.,de Roon, Ahanor, Musah, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta, De Ketelaere, C: Carnesecchi, Bernasconi, Pasalic, Samardzic, Zalewski
E: Sportiello, Hien, Djimsiti, Bellanova, Kossounou, Ederson
BOLOGNA (Sassuolo-Bologna)
A: Castro
B: Bernardeschi
C: Rowe, Odgaard, Orsolini, Skorupski
D: Zortea, Moro, Heggem, Ravaglia, Vitik, Dallinga, Sohm, Pobega, Joao Mario, Dominguez, De Silvestri, Lykogiannis, Cambiaghi, Lucumì, Freuler
E: Ilic, Casale, Helland
CAGLIARI (Pisa-Cagliari)
A: Palestra
B: Kilicsoy, Caprile
C: Obert, Folorunsho,
D: Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Zappa, Ze Pedro, , Dossena, Gaetano, Pavoletti, Liteta, MIna
E: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Trepy
COMO (Como- Roma)
A: Baturina
B: Douvikas, Paz
C: Da Cunha, Perrone, Rodriguez Je.
D: Moreno, Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle, Sergi Roberto, Baturina, Diao (in dubbio), Vojvoda, Butez, Ramon, Caqueret
E: Tornqvist, Lahdo, Kuhn, Goldaniga, Van der Brempt, Morata
CREMONESE (Cremonese- Fiorentina)
A:
B:
C: Luperto, Vandeputte
D: Vardy, Bonazzoli, Thorsby, Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella
E: Moumbagna, Folino, Sanabria, Grassi, Silvestri, Payero, Audero, Djuric, Bianchetti, Maleh, Ceccherini, Faye
FIORENTINA (Cremonese-Fiorentina)
A:
B:
C: Kean (in dubbio), Dodò, Mandragora, Gudmundsson, Parisi
D: Harrison, Fabbian, Piccoli, Gosens Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini, Ndour, Comuzzo, Christensen, De Gea, Zerbin, Fagioli, Brescianini,
E: Kouadio, Rugani
GENOA (Hellas Verona- Genoa)
A:
B:
C: Colombo, Malinovskyi, Messias, Vasquez, Ostigard
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Martin, Vitinha, Norton-Cuffy , Ellertsson, Frendrup, Bijlow,
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali, Cornet
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Genoa)
A:
B:
C: Bowie, Orban
D: Harroui, Edmundsson, Montipò, Belghali, Bradaric, Frese,
E: Niasse, Cham, Oyegoke, Nelsson, Suslov, Akpa-Akpro, Mosquera, Gagliardini, Valentini, Sarr, Isaac, Al-Musrati
INTER (Inter- Atalanta)
A: Dimarco, Zielinski
B: Thuram, Esposito P.
C: Akanji, Sommer
D: Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Frattesi, Sucic, Barella
E: De Vrij, Acerbi, Darmian, Diouf
JUVENTUS (Udinese-Juventus)
A: McKennie, Yildiz
B: Conceicao, Kalulu, Boga
C: Perin, Di Gregorio, David, Thuram K
D: Miretti, Kostic, Cambiaso, Kelly, Koopmeiners, Gatti, Vlahovic
E: Adzic, Zhegrova, Openda, Cabal
LAZIO (Lazio-Milan)
A:
B:
C: Taylor, Zaccagni, Maldini, Gila,
D: Provstgaard, Marusic, Noslin, Cancellieri, Tavares, Dele-Bashiru, Dia, Romagnoli, Isaksen, Pedro, Basic (in dubbio)
E: Mandas, Przyborek, Patric, Ratkov, Belahyane, Motta
LECCE (Napoli- Lecce)
A:
B:
C:
D: Gallo (in dubbio), Pierotti, Tiago Gabriel, Falcone, Banda, Gandelman, Coulibaly, Stulic
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala A., Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Veiga, Perez, Cheddira, Siebert, Ramadani, Sottil
MILAN (Lazio-Milan)
A: Pulisic, Leao
B: Modric
C: Tomori, Saelemaekers, Maignan, Pavlovic
D: Ricci, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku, De Winter, Estupiñan. Bartesaghi (in dubbio)
E: Odogu, Terracciano, Athekame, Gimenez
NAPOLI (Napoli-Lecce)
A: Hojlund, Milinkovic-Savic
B: Spinazzola, Allison Santos
C: Beukema, Meret, Giovane, Lukaku, Elmas, Politano, Gutierrez, De Bruyne
D: Olivera, Buongiorno, Gilmour, Juan Jesus
E: Mazzocchi
PARMA (Torino-Parma)
A:
B: Strefezza, Pellegrino
C: Valeri, Delprato, Keita
D: Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Corvi, Troilo, Estevez, Suzuki, Britschgi
E: Cremaschi, Carboni F., Elphege, Ondrejka, Circati, Ndiaye
PISA (Pisa-Cagliari)
A:
B:
C:
D: Moreo
E: Hojholt, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Cuadrado, Stojlkovic, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Bozhinov, Nicolas, Durosinmi, Iling-Junior, Loyola, Marin, Canestrelli, Albiol
ROMA (Como-Roma)
A: Malen
B:
C: Pisilli, Svilar
D: Rensch, El Aynaoui, Ghilardi, Pellegrini Lo, Celik, Mancini, Konè M.(in dubbio), Cristante
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Vaz, Ziolkowski, Zaragoza, El Shaarawy, Venturino
SASSUOLO (Sassuolo- Bologna)
A: Laurientè
B: Berardi
C: Konè I., Thorstvedt
D: Garcia, Muharemovic, Muric, Idzes
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Pedro Felipe, Bakola, Nzola, Walukiewicz, Doig, Volpato, Lipani
TORINO (Torino-Parma)
A:
B: Simeone, Vlasic
C: Paleari, Zapata
D: Maripan, Prati, Gineitis, Casadei, Ismajli, Obrador, Adams, Coco, Lazaro
E: Pedersen, Tameze, Anjorin, Nije, Ebosse, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan
UDINESE (Udinese-Juventus)
A:
B:
C: Zaniolo, Davis
D: Kabasele, Kristensen, Okoye, Miller, Buksa, Ekklenkamp, Atta, Piotrowski, Solet (in dubbio)
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Karlstrom, Kamara, Mlacic, Bayo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30