La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª

Juventus corsara a Udine e momentaneamente quarta in classifica, in attesa dello scontro diretto fra Como e Roma. Arriva la seconda vittoria consecutiva in campionato, con la porta ancora inviolata.

Vittoria meritata per la squadra di Luciano Spalletti, che impiega quasi un tempo per scardinare il muro friulano ma poi è brava a gestire la partita. Si parte con Yildiz finto 9, non funziona e il turco inverte il suo ruolo con Boga ed è la svolta: al 38' Kelly pennella verso il 10 che aggancia il pallone e si invola verso l'area inseguito da Zarraga. Il turco resiste al difensore e col sinistro mette il pallone in mezzo trovando Boga per il tap-in a porta vuota. Terzo gol consecutivo per l'ivoriano in questo campionato, l'acquisto invernale si sta rivelando azzeccatissimo.

Palma di migliore in campo che però va a Kenan Yildiz, ora in doppia cifra sia nei gol che negli assist: "Penso di essere cresciuto tanto, come mentalità. E sono contento della strada che sto facendo, penso di poter fare anche di più" ha dichiarato il numero 10 a fine partita.

Soddisfatto Luciano Spalletti, che sulla scelta della punta ha dichiarato: "Boga che non ce l'avevo mai messo lì. L'ho sempre visto giocare a sinistra e si è mosso bene da attaccante. Yildiz da punta non si trova benissimo, non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacchetta dietro".