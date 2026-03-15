Serie B, crolla l'Entella con l'Avellino: i risultati e la classifica quando sta per finire la 30ª giornata

Con l'anticipo tra Modena e Spezia giocato venerdì, e vinto nettamente dagli emiliani, ha preso il via la 30ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà questo pomeriggio con il match delle 17.15 tra SudTirol e Pescara; alle ore 15:00, però, in campo il penultimo match, che ha contrapposto Virtus Entella e Avellino. Compleanno amaro per i chiavaresi, che non festeggiano i 112 anni di storia perché gli irpini sono corsari in Liguria: 1-2 il finale, con la rete del solito Tiritiello che arriva quando ormai è troppo tardi.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Virtus Entella-Avellino 1-2

22' Russo (A), 26' Cancellotti (A), 90'+3 Tiritiello (E)

Domenica 15 marzo

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 64

Monza 63

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Avellino 36

Padova 34

Carrarese 33

Empoli 32

Mantova 31

Virtus Entella 31

Bari 31

Sampdoria 31

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno