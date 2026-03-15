Serie B, crolla l'Entella con l'Avellino: i risultati e la classifica quando sta per finire la 30ª giornata
Con l'anticipo tra Modena e Spezia giocato venerdì, e vinto nettamente dagli emiliani, ha preso il via la 30ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà questo pomeriggio con il match delle 17.15 tra SudTirol e Pescara; alle ore 15:00, però, in campo il penultimo match, che ha contrapposto Virtus Entella e Avellino. Compleanno amaro per i chiavaresi, che non festeggiano i 112 anni di storia perché gli irpini sono corsari in Liguria: 1-2 il finale, con la rete del solito Tiritiello che arriva quando ormai è troppo tardi.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Monza-Palermo 3-0
18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo
Sampdoria-Venezia 0-0
Virtus Entella-Avellino 1-2
22' Russo (A), 26' Cancellotti (A), 90'+3 Tiritiello (E)
Domenica 15 marzo
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 64
Monza 63
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Avellino 36
Padova 34
Carrarese 33
Empoli 32
Mantova 31
Virtus Entella 31
Bari 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*
* una gara in meno