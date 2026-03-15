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Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: Triestina a un passo dalla D. Sorride l'Ascoli

Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: Triestina a un passo dalla D. Sorride l'AscoliTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 15:20Serie C
Claudia Marrone

Nella serata di venerdì 13 marzo, con il pareggio tra Alcione e Union Brescia che ha dato il primo match point al Vicenza, si è aperta la 32ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi lunedì sera proprio con la gara che per la formazione di Fabio Gallo potrebbe valere la promozione in Serie B, distante solo tre punti: una vittoria, quindi, sarà sufficiente per festeggiare con sei turni di anticipo il tanto agognato salto di categoria. Avversario di turno, l'Inter U23 dell'ex Stefano Vecchi.

Ma prima di questo, un altro verdetto potrebbe arrivare, perché per evitare oggi la retrocessione in D la Triestina deve battere la Pro Vercelli, ma dopo il primo tempo del match è sotto di due reti a zero; scendendo al Girone B, si complica la vita l'Arezzo, che sta perdendo contro il Perugia mentre l'Ascoli è in vantaggio sul Gubbio. Infine, nel Girone C, avanti sì il Catania, ma non molla la presa nemmeno il Benevento. Finisce invece in parità il primo tempo tra Picerno e Trapani, in lotta per la salvezza.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Triestina-Pro Vercelli 0-2
21' [aut.] Vicario (T), 32' Huiberts (P)
Domenica 15 marzo
Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria
Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate
Ore 20:30 - Lecco-Novara
Lunedì 16 marzo
Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23
Già giocate
Alcione Milano-Union Brescia 0-0
Ospitaletto-Trento 3-2
16' Messaggi (O), 25' e 29' Gobbi (O), 46' [aut.] Nessi (O), 59' Candelari (T)
Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1
36' Lakti
AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-1
27' Galeandro

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 58*, Trento 54*, Lecco 53, Renate 52, Alcione Milano 50*, Cittadella 50, Inter U23 42, Giana Erminio 42*, Lumezzane 41, AlbinoLeffe 40*, Novara 40, Pro Vercelli 38, Ospitaletto 37*, Arzignano Valchiampo 37*, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33*, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Arezzo-Perugia 0-1
16' Montevago
Gubbio-Ascoli 0-1
43' [rig.] Gori
Già giocate
Pineto-Bra 2-1
52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)
Torres-Ravenna 2-2
34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)
Livorno-Carpi 2-2
18' [rig.] Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (C)
Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1
52' Tessiore
Vis Pesaro-Ternana 1-0
4' Di Paola
Sambenedettese-Campobasso 0-1
10' Magnaghi
Forlì-Juventus Next Gen 2-2
26' Coveri (F), 62' [rig.] Puczka (J), 72' Franzolini (F), 78' Anghelè (J)
Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66*, Ascoli 62, Ravenna 58**, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43*, Juventus Next Gen 43, Vis Pesaro 42, Gubbio 42*, Ternana 42, Livorno 37**, Guidonia Montecelio 35, Forlì 35, Carpi 34**, Perugia 30*, Torres 30**, Sambenedettese 28**, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in meno
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Team Altamura-Catania 0-1
26' Di Tacchio
Benevento-Foggia 1-0
18' Tumminello
Picerno-Trapani 1-1
12' Abreu (P), 44' Forte (T)
Domenica 15 marzo
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento
Ore 17:30 - Casertana-Monopoli
Già giocate
Casarano-Cosenza 2-1
32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)
Giugliano-Atalanta U23 3-1
28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)
Latina-Siracusa 2-1
15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)
Potenza-Cavese 2-2
7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)
Crotone-Salernitana 0-1
48' Achik

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Salernitana 57*, Cosenza 56*, Crotone 51*, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 43*, Potenza 41*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Latina 35*, Cavese 35*, Sorrento 33, Picerno 31, Giugliano 31*, Siracusa 24*, Trapani 23, Foggia 22

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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