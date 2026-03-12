Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Per la 30ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 30ª GIORNATA
Venerdì 13 marzo
Ore 20:30 - Modena-Spezia
I convocati di Andrea Sottil - Torna Nieling in difesa
Portieri: Chichizola, Laidani, Pezzolato.
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano.
Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Santoro, Sersanti, Wiafe, Zanimacchia.
Attaccanti: Ambrosino, De Luca, Gliozzi, Mendes.
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazione
Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggiana
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazione
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazione
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Monza-Palermo
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
I convocati di Giovanni Stroppa - In attesa di comunicazione
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione