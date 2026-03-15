Serie B, 30ª giornata: il risultato parziale sorride all'Avellino. Entella sotto di due reti

Con l'anticipo tra Modena e Spezia di venerdì, vinto nettamente dagli emiliani, ha preso il via la 30ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà questo pomeriggio con le ultime due gare in programma, una delle quali ha già mandato in archivio il primo tempo. Alle ore 15:00, infatti, è iniziato il confronto tra Virtus Entella e Avellino, con i lupi irpini avanti per due reti a zero dopo i primi 45': una doccia fredda per la compagine di casa, che festeggia per altro i 112 anni di storia.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Virtus Entella-Avellino 0-2

22' Russo, 26' Cancellotti

Domenica 15 marzo

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 64

Monza 63

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Padova 34

Carrarese 33

Avellino 33*

Empoli 32

Mantova 31

Virtus Entella 31*

Bari 31

Sampdoria 31

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno