Serie B, 30ª giornata: il risultato parziale sorride all'Avellino. Entella sotto di due reti
Con l'anticipo tra Modena e Spezia di venerdì, vinto nettamente dagli emiliani, ha preso il via la 30ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà questo pomeriggio con le ultime due gare in programma, una delle quali ha già mandato in archivio il primo tempo. Alle ore 15:00, infatti, è iniziato il confronto tra Virtus Entella e Avellino, con i lupi irpini avanti per due reti a zero dopo i primi 45': una doccia fredda per la compagine di casa, che festeggia per altro i 112 anni di storia.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Virtus Entella-Avellino 0-2
22' Russo, 26' Cancellotti
Domenica 15 marzo
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Monza-Palermo 3-0
18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo
Sampdoria-Venezia 0-0
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 64
Monza 63
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Padova 34
Carrarese 33
Avellino 33*
Empoli 32
Mantova 31
Virtus Entella 31*
Bari 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*
* una gara in meno