TMW Radio Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti

Como-Roma sarà uno dei big match di giornata. Ci si gioca tanto nella corsa a un posto Champions. Ne parlano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Se la Roma perde, cambia tutto, se vince non cambia nulla. Quindi è decisiva o quasi".

Daniele Garbo: "Il Como ha avuto una settimana per prepararla, la Roma ha avuto la coppa e dovrà pensare anche al ritorno. Credo che la strada migliore per arrivare in Champions per la Roma sia quella di vincere l'EL. L'ostacolo grosso sarebbe ai quarti l'Aston Villa, che è la più forte insieme alla Roma e al Porto".

Massimo Bonanni: "Saranno entrambe le squadre pronte ad attaccare. Probabilmente il Como proverà a vincerla, ho imparato a conoscere Fabregas e proverà a dimostrare che la sua squadra è pronta ad affrontare le big della Serie A. Mi aspetto un Como più propositivo, con ritmi alti".

Paolo De Paola: "Nella Roma rientra Wesley ed è importantissimo. Però dico: la Roma ha cinque partite per arrivare in finale di Europa League. Magari non è sbagliato pensare che la Roma si manterrà in linea di galleggiamento in campionato per puntare tutte le chance in Europa. Il campionato della Roma a Como trova una svolta, ma l'impegno in EL può cambiare le valutazioni. Se vinci la coppa, come fai a giudicare negativa la sua stagione?".

Simone Braglia: "Non è decisiva, ci sono ancora troppe partite di mezzo. La favorita numero uno ora è la Juve, però per me la Roma può vincere a Como, che fa sempre più fatica in casa. Nico Paz, Diao e Addai non stanno dando quello che potenzialmente possono dare. Se passa a Como, cresce l'autostima, cosa che manca un po' ora, perché non è in splendida forma. Se ritorna la solidità difensiva di un tempo, per me può fare risultato, sennò rischia".

Massimo Orlando: "Sarà una bella partita. Due squadre meravigliose. Una che gioca più col possesso palla, il Como, e si rende pericolosa, la Roma è più verticale e ha preso un attaccante fantastico. La Roma ha avuto tre partite tostissime, il Como ha potuto riposare e questo può fare la differenza. In più alla Roma mancherà Ndicka. Sarà una gran bella partita, chi vince però non prende il largo. Certo la Roma un po' di pesantezza può sentirla".