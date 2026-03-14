Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata

Archiviati gli impegni delle nazionali e il turno di Coppa Italia, con la competizione giunta adesso alle semifinali, è tornata in campo la Serie A Women, che proprio quest'oggi ha alzato il sipario sulla 16ª giornata, che si concluderà poi lunedì all'insolito orario delle 12:00 con il match tra Sassuolo e Inter, che anticiperà le premiazioni del ‘Women4football’ (evento che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 a Firenze).

Dopo il pari nel lunch match tra Parma e Genoa, che ha smosso poco la bassa classifica, alle ore 15.00 si è giocata una sfida per i piani alti della classifica che ha contrapposto Napoli Women e Lazio, con le capitoline corsare in Campania: una rete è bastata non solo per portare a casa i tre punti, ma anche per superare le partenopee in classifica e accorciare da quell'agognato terzo posto che al momento è appannaggio della Juventus, che scenderà in campo nella giornata di domani.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Napoli Women-Lazio 0-1

68' Monnecchi

Domenica 15 marzo

Ore 12.30 - Como Women-Ternana Women

Ore 14.00 - Juventus-Milan (Diretta RaiSport)

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Lazio 27*, Napoli 25*, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*

* una gara in più