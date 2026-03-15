Salernitana, Cosmi: "Anormale cambio di società durante la stagione. Crotone davvero forte"

Torna alla vittoria la Salernitana, e lo fa battendo il Crotone nel match che ha aperto la domenica del Girone C di Serie C: 0-1 in Calabria il risultato finale. A margine del match, queste le parole del tecnico granata Serse Cosmi: "Un eventuale passaggio societario non è una cosa normale quando avviene a stagione in corso, do per buono quello che leggo anche se devo rimarcare che queste notizie arrivano sempre nel giorno delle partite e questa cosa potrebbe creare fastidio. Non a me, perché ho una grande esperienza, ma ai ragazzi. Certo, non voglio neanche dare alibi al gruppo altrimenti una volta ce la prendiamo con la pressione, una volta con i tifosi, una volta con le notizie e così non si cresce. Non ho la presunzione di conoscerlo perché sono arrivato da poco, ma per me è un piacere parlare con Iervolino. Per noi non deve cambiare niente: quando sono arrivato eravamo terzi, oggi siamo terzi e quindi dobbiamo fare ancora molto per evidenziare il miglioramento. Voglio fare un plauso a questi splendidi tifosi, erano 300 e non oso immaginare quanto avrebbero potuto darci in quelle trasferte che hanno vietato. Ma a me, ripeto, deve interessare il campo".

Più nel dettaglio: "Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ i loro inserimenti alle spalle dei difensori, facevano quasi quello che volevano. Il cambio di modulo è stato frutto di quello che ho visto per 45 minuti e direi che abbiamo disputato un buon secondo tempo. Dobbiamo riprendere l’abitudine a vincere, sono quelle sensazioni di cui abbiamo bisogno e che ci fanno bene. L’esultanza ci sta tutta perché abbiamo vinto su un campo difficile contro una grande squadra, composta da calciatori di qualità. L’atteggiamento è stato quello giusto, poi sul piano della produzione offensiva c’è tanto da migliorare".

Conclude: "Vorrei ricordare che abbiamo giocato in pochi giorni contro Catania, Casertana e Crotone e che abbiamo battuto il Latina in quelle condizioni. Ora abbiamo una settimana a disposizione per preparare la prossima, voglio passare più tempo possibile con questi ragazzi”.