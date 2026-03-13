Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Roma (Domenica 15 marzo, ore 18.00, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Como

Dieci partite al termine e lo scontro diretto con la Roma appare più che mai cruciale per un posto in Europa. Champions o meno, Fabregas si gioca tutto con le migliori scelte possibili, senza più azzardare, perciò Butez tra i pali con Ramon e Kempf in difesa, Valle a sinistra e Smolcic dovrebbe scalzare Van der Brempt dall’altra parte. Perrone potrebbe stringere i denti e partire titolare in cabina di regia, altrimenti pronto uno tra Sergi Roberto e Caqueret, col primo in vantaggio. Da Cunha premiato dal 1’ dopo il gioiello contro il Cagliari. Vojvoda e Jesus Rodríguez si contendono la maglia da titolare a destra, ma dovrebbe averla vinta il kosovaro. Nico Paz fisso sulla trequarti, con Baturina largo a sinistra. Diao meglio a gara in corso. In avanti chance per Douvikas dall’inizio, ma si potrebbe assistere anche alla carta falso 9: Caqueret al posto di Baturina e il croato in avanti. Per non dare punti di riferimento. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva la Roma

Per la delicatissima trasferta di Como, Gasperini dovrebbe confermare il consueto 3-4-2-1. Davanti a Svilar, tra i pali, mancherà lo squalificato Ndicka: il terzetto difensivo sarà quindi formato da Ghilardi - in ballottaggio con Ziolkowski - insieme a Mancini ed Hermoso. In mediana si rivedrà Koné, tornato a disposizione dopo l’affaticamento muscolare che gli aveva impedito di prendere parte alla sfida contro il Bologna; al suo fianco agirà Pisilli. Sulle corsie esterne spazio a Celik sulla destra e Wesley sulla sinistra. Alle spalle dello stakanovista Malen, invece, pesa ancora l’assenza di Soulé: pronto Pellegrini a tornare dal primo minuto, mentre l’ultima maglia da titolare dovrebbe essere affidata a Cristante. (da Roma, Marco Campanella)