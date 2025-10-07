Guidonia Montecelio, il Sindaco lancia l'appello per scegliere il nome dello stadio
Completata la ristrutturazione dello stadio 'Comunale' il Comune di Guidonia Montecelio ha chiesto aiuto ai propri cittadini per scegliere il nuovo nome per l'impianto.
A dare l'annuncio di questa iniziativa, per la struttura di casa dell'omonimo club locale militante in Serie C, è stato il sindaco Mauro Lombardo attraverso i propri canali ufficiali:
"Il prossimo 21 ottobre, nel giorno dell’Anniversario dell’istituzione del nostro Comune, in Consiglio discuteremo, tra altre cose, del nome da dare al nuovo Stadio.
Con il Guidonia Montecelio 1937 in serie C, il nome del nostro Stadio sarà conosciuto in tutta Italia e deve, pertanto, rappresentare al meglio la nostra storia e la nostra identità.
Scrivete nei commenti la vostra idea e il vostro suggerimento riempiendo i puntini:
Stadio "…………" di Guidonia Montecelio".
