Guidonia Montecelio, il Sindaco lancia l'appello per scegliere il nome dello stadio

ieri alle 14:04Serie C
Luca Bargellini

Completata la ristrutturazione dello stadio 'Comunale' il Comune di Guidonia Montecelio ha chiesto aiuto ai propri cittadini per scegliere il nuovo nome per l'impianto.

A dare l'annuncio di questa iniziativa, per la struttura di casa dell'omonimo club locale militante in Serie C, è stato il sindaco Mauro Lombardo attraverso i propri canali ufficiali:

"Il prossimo 21 ottobre, nel giorno dell’Anniversario dell’istituzione del nostro Comune, in Consiglio discuteremo, tra altre cose, del nome da dare al nuovo Stadio.
Con il Guidonia Montecelio 1937 in serie C, il nome del nostro Stadio sarà conosciuto in tutta Italia e deve, pertanto, rappresentare al meglio la nostra storia e la nostra identità.
Scrivete nei commenti la vostra idea e il vostro suggerimento riempiendo i puntini:
Stadio "…………" di Guidonia Montecelio".

𝐒𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐥𝐢𝐨

Il prossimo 21 ottobre, nel giorno...

Pubblicato da Mauro Lombardo Sindaco su Lunedì 6 ottobre 2025

