Modena, Zampano: "Prima o poi una la perderemo. Ed è li che dovremo dimostrare chi siamo"

Lunga intervista quella che l'esterno del Modena Francesco Zampano ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, dove si è parlato sì di calcio ma anche di tanti aneddoti personali, come quando a esempio suo fratello Giuseppe si presentò alla Virtus Entella dicendo di esser lui o quando dieci anni fa a Miami venne scambiato per Sergio Ramos e fu nella sostanza paparazzato.

Non manca però - ovviamente - la parte legata alla formazione emiliana, al momento in vetta alla classifica di Serie B, campionato di cui il classe 1993 si definisce veterano: "In B sono sempre riuscito a stare in alto, oggi l’obiettivo è questo, però sono passate solo 7 giornate, è presto. E in B basta poco per scivolare o risalire, le distanze sono sempre minime. Chiaramente, prima o poi una la perdiamo, è normale. Sarà in quel momento che dovremo dimostrare di essere squadra. Chi può darci fastidio? Il Venezia è forte. Il Monza verrà fuori, l’Empoli ha giocatori forti. Ma lo Spezia, pur ultimo, non va trascurato, occhio".

Una nota conclusiva va anche a mister Andrea Sottil, "un martello, se ti muovi e corri bene non prendi gol. C’è organizzazione". E non a caso, i gialloblù sono anche una delle migliori difese del torneo...