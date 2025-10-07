Europa Cup, in tre ipotecano il passaggio del turno. E domani tocca all'Inter
Questa sera sono andate in scena le prime quattro gare del secondo turno di qualificazione di Women’s Europa Cup, la seconda competizione continentali per le squadre femminili a cui partecipa l’Inter. La squadra nerazzurra sarà di scena domani pomeriggio alle 18:00 contro il Vllaznia in casa, mentre il ritorno si giocherà in Albania mercoledì prossimo.
In questa serata sono arrivate tutte vittorie interne con Hacken, trascinata da Sampaio, e Hammarby, con Wangerheim sugli scudi, che hanno praticamente ipotecato il passaggio del turno. Così come lo Sporting che si è imposto per 3-0 sul Rosengard. Vittoria di misura invece per il Gintra sul Nordsjaelland.
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Mercoledì 8 ottobre
YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo (14:00)
Slavia Praha - Austria Wien (15:00)
Inter - Vllaznia (18:00)
Mura - Dinamo-BSUPC (18:00)
Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring (18:00)
HB Køge - Glasgow City (18:30)
Sparta Praha - Ferencváros (19:00)
GC Frauenfussball - Ajax (19:00)
FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)
Eintracht Frankfurt - Slovácko (19:00)
Anderlecht - Braga (19:00)
Breidablik - Spartak Subotica (20:00)
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjørring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)
PSV Eindhoven - FC Minsk (19:00)
Slovácko - Eintracht Frankfurt (19:00)
Austria Wien - Slavia Praha (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praha (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30)
