Giacinti e l'Italia Femminile: "Per me non è un capitolo chiuso, ma non dipende da me"

Lunga intervista quella che l'attaccante del Galatasaray Valentina Giacinti ha rilasciato al Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, intervista nella quale sono stati tanti i temi toccati, a cominciare dalla scelta di volare in Turchia, in un club che, come dichiarato dalla 31enne, la ha sempre affascinata, molto più della proposta economicamente importante che le era arrivata dall'Arabia.

Da un giallorosso all'altro, quindi, perché in Turchia Giacinti è arrivata dopo una lunga esperienza con la Roma, che l'ha vista indiscussa protagonista nel triennio che va dal 2022 al 2025 dove le capitoline si son laureate due volte campionesse di Italia e hanno vinto anche una Coppa Italia e una Supercoppa: "Avevo altri due anni di contratto, la società ha preso questa decisione, non solo con me, e io ne ho preso atto. Non ho puntato i piedi, avevo delle offerte, ho detto sì a quella che pensavo fosse la migliore per me".

E non manca una nota alla Nazionale: "Dopo aver giocato tutte le qualificazioni da titolare, sono rimasta a casa per l’Europeo. Non convocata. Una mazzata incredibile, inaspettata, dura, difficile. Ho staccato tutto, ho chiuso momentaneamente i social perché non volevo leggere e vedere nulla. Se l’Italia per me è un capitolo chiuso? No. Ma non dipende da me".