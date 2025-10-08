Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"

“L'inizio di gara non è stato buono da parte nostra, ma probabilmente la rete incassata ci ha permesso di entrare a tutti gli effetti in partita. Sono felice di essermi sentita bene fisicamente, è stata una bella sensazione”. Barbara Bonansea, esterna della Juventus, dopo la vittoria per 2-1 contro il Benfica nella prima giornata di Women’s Champions League parla così ai canali ufficiali del club.

“La squadra matura partita dopo partita e questo è sicuramente un segnale positivo. Volevamo a tutti i costi vincere questo primo match per partire con tre punti in classifica e per regalare una bella gioia ai nostri tifosi. - prosegue la numero 11 bianconera - Sono felicissima per la doppietta di Cecilia (Salvai NdR), se la merita questa grande soddisfazione perché ha sofferto tanto nella sua carriera”.

Bonansea infine si sofferma sul nuovo format, uguale a quello della competizione maschile: “Devo ancora scoprirlo totalmente, ma posso dire che lo trovo interessante perché ti permette di confrontarti con più squadre europee e, di conseguenza, ti permette di migliorare con più velocità”.