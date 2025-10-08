Linari: "Giocare a Londra è un sogno che si realizza. Vincere a Roma è stato incredibile"

Elena Linari difensore del London City Lionesses e della nazionale italiana, è stata intervistata dal sito ufficiale del club inglese:

"Mi trovo davvero bene qui", dice con voce leggera ma decisa. "Dal primo momento in cui sono entrata nello spogliatoio mi sono sentita accolta. Per me è un sogno che si realizza… ora serve solo un po’ di tempo come squadra".

"Credo di essere piuttosto brava tecnicamente, gioco bene sia con il destro che con il sinistro", dice con modestia. "La mia forza è leggere il gioco, restare sempre connessa. Penso di essere intelligente, di capire molto di calcio – non tutto, certo, ma sono qui per imparare, soprattutto dalle altre giocatrici e dalle loro esperienze".

Da Firenze a Madrid, da Roma a Londra, il percorso di Linari è stato un viaggio di coraggio e continua crescita: "Uno dei momenti più importanti è stato quando ho iniziato a giocare con la squadra femminile, intorno ai 12-13 anni".

"A 19 anni sono andata via di casa e ho iniziato la mia carriera da adulta. Ero felice, perché stavo diventando indipendente dalla mia famiglia. Poi a 24 anni mi sono trasferita a Madrid… quello è stato un passo ancora più grande", racconta, facendo una pausa. "Sai, essere così lontana da famiglia e amici a 24 anni è dura.

Allo stesso tempo, però, era il momento giusto per partire, ed era il mio sogno giocare all’estero. È stato un onore indossare la maglia dell’Atlético Madrid".

I suoi occhi si illuminano quando parla della Roma: "Vincere con la Roma è stato qualcosa di incredibile per me – non ce lo aspettavamo. Ho firmato per contribuire alla crescita del progetto, non pensavo di vincere così in fretta".

Quello stesso senso di scopo ora la guida a Londra. "È un sogno che si realizza", dice parlando delle London City. "Abbiamo tante giovani, possiamo davvero raggiungere grandi traguardi.

Dobbiamo essere umili, lavorare, restare concentrate. Possiamo diventare una grande squadra, non solo in futuro, ma anche nel presente".