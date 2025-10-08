Ternana, Rizzo: "Le ambizioni le teniamo per noi. Anche per scaramanzia"

“Le ambizioni ce le teniamo per noi, anche per scaramanzia, visto che la mia famiglia è del sud”. La presidentessa della Ternana Claudia Rizzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua prima avventura nel mondo del calcio senza sbilanciarsi sugli obiettivi in questa stagione: “Dove possiamo arrivare? Non lo so, la mia risposta la sapete già. Sono dell’idea che le parole contino poco”, le sue parole riportate da Ternananews.it.

“Conserverò l’entusiasmo, l’affetto e il calore che hanno dimostrato sia i tifosi sia i cittadini nei nostri confronti e in quelli della squadra. - prosegue Rizzo parlando del centenario – In questi giorni ho avuto modo di conoscere e approfondite la storia della Ternana. Come immagino la festa dei prossimi 150 anni? La vedrò con qualche anno e qualche ruga in più, ma sono sicura che la partecipazione sarà la stessa, se non di più, di quella per il centenario”.

“Vorrei che fosse ricordata la stagione di Serie A di Corrado Viciani. - conclude la numero uno delle Fere - Ho avuto modo di conoscere alcuni protagonisti di quell’annata e per noi rappresentano un’ispirazione”.