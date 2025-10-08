Pohjanpalo: "Palermo? Approdo inaspettato. Esultanza col Parma complicò le cose a Venezia"

'Jolle, il Doge': questo il titolo della biografia dell'attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, scritta dal giornalista - suo connazionale - Ari Virtanen, e intitolata con il soprannome nella sua terra natia unito a una delle figure cardini di Venezia, club dove ha militato fino al gennaio dello scorso anno.

Quando è passato al Palermo, in convulsi giorni che, come si legge su Il Gazzettino-Venezia&Mestre, hanno reso scioccante il suo addio. Dopo il gol contro il Parma, infatti, il giocatore esultò con la mano destra a indicare il terreno di gioco, e quel gesto fu interpretato come il desiderio di restare in laguna. Ma non era cos', come si legge nel libro: "In quel momento non pensavo affatto che fosse un gesto per dire che sarei rimasto a Venezia. Fu qualcosa di spontaneo [...] La mia esultanza nella partita contro il Parma rese le cose complicate. Per questo in Italia si pensò che le trattative con il Palermo fossero iniziate già prima di quell’esultanza. In realtà, in quel momento non avevo ricevuto alcuna offerta ufficiale, e nemmeno pensavo che sarei andato a giocare a Palermo".

Ma la chiamata arrivò: "Dissi che non avrei accettato. Specificai che dal punto di vista economico l’offerta doveva essere migliore e, in secondo luogo, che avrei voluto un contratto di quattro anni e mezzo senza alcuna opzione". Poi, però, come spesso accade nel calcio, le cose sono andate in maniera diversa. E il resto è storia nota.