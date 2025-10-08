Women's Champions League, oggi tocca alla Roma: sfida affascinante col Real Madrid

Dopo il successo in rimonta della Juventus nel pomeriggio di ieri, quest'oggi tocca alla Roma fare il suo esordio nella fase a campionato di Women's Champions League. La squadra di mister Rossettini sarà impegnata in una trasferta non semplice come quella a Madrid contro il Real con l'obiettivo di fare bene, dare continuità alla bella vittoria all'esordio in Serie A e mettere in cascina punti per puntare al passaggio del turno. Ricordiamo che con questa nuova formula le prime quattro squadre si qualificano direttamente ai quarti di finale, mentre le classificate dal quinto al dodicesimo posto accedono agli spareggi per determinare le rimanenti quattro squadre per i quarti di finale. Le ultime sei invece saranno eliminate.

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 2-1

6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)

Arsenal – Lione 1-2

7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)

Barcellona - Bayern Monaco 7-1

4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)

Paris FC - OH Leuven 2-2

3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Valerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)

Classifica:

Barcellona 3

Lione 3

Juventus 3

Paris FC 1

Leuven 1

Chelsea 0*

Twente 0*

Real Madrid 0*

Roma 0*

Manchester United 0*

Valerenga 0*

St. Polten 0*

Atletico Madrid 0*

Wolfsburg 0*

Paris Saint-Germain 0*

Arsenal 0

Benfica 0

Bayern Monaco 0

* una gara in meno