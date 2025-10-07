Catania, esami per Martic: il centrale inizierà un nuovo ciclo di terapie. La nota degli etnei
Prosegue il percorso di recupero del difensore centrale Martic in casa Catania. Il giocatore, dopo due presenze in campionato e una in Coppa Italia Serie C, si era infatti fermato per un problema agli adduttori a metà settembre. Di seguito il comunicato degli etnei sulla situazione fisica del calciatore classe '95:
"Catania FC comunica che il calciatore Manuel Martic si è sottoposto oggi a esame strumentale di controllo necessario per dare il via alla successiva fase riabilitativa.
Il dottor Antonio Ragusa, specialista in radiologia diagnostica e interventistica muscoloscheletrica presso l’Arnas Garibaldi di Catania, di cui si avvale lo staff sanitario rossazzurro, ha condotto l’esame di risonanza magnetica sul calciatore che ha consentito di valutare lo stato dell’infortunio accaduto a Cosenza lo scorso 14 settembre.
Si è deciso, dunque, di procedere con il successivo ciclo di terapie".
