Ibrahimovic: "Troppe partite solo se non utilizzi tutti". Ma il Milan è la squadra che cambia di meno
Durante l'assemblea dell'ECA, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di un tema molto importante per il mondo del calcio, ovvero le troppe partite che i giocatori disputano durante un'intera stagione. Il Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del Milan ha però spiegato di non vedere grosse criticità: "Io credo sia positivo per i calciatori giocare molti incontri. Ovviamente bisogna proteggerli e organizzare tutto bene, fare un calendario adatto alle loro esigenze. Ogni squadra ha 25 giocatori circa, ma possono essercene anche più di 25. Di conseguenza se non usi tutti e ti fossilizzi sempre con gli stessi 11 può essere difficile".
Niente da eccepire sulle dichiarazioni dello svedese, ma la notizia è che in Serie A la squadra che cambia di meno è proprio il Milan. Allegri ha utilizzato solamente 15 calciatori dal primo minuto in campionato, che diventano 19 se si considera pure la Coppa Italia.
Il più impiegato Fikayo Tomori, a quota 685 minuti, seguito da Alexis Saelemaekers con 648 e Strahinja Pavlovic con 642. Di seguito tutti i dettagli:
Tomori - 685'
Saelemaekers - 648'
Pavlovic - 642'
Gabbia - 630'
Gimenez - 597'
Maignan - 596'
Fofana - 591'
Modric - 539'
Estupinan - 462'
Loftus-Cheek - 451'
Rabiot - 450'
Pulisic - 419'
Bartesaghi - 211'
Ricci - 172'
De Winter - 167'
Terracciano - 124'
Musah (ora all'Atalanta) - 114'
Nkunku - 110'
Leao - 65'
Athekame - 59'
Jimenez (ora al Bournemouth) - 45'
Jashari - 40'
Balentien - 25'
Chukwueze (ora al Fulham) - 25'
Odogu - 11'
Okafor (ora al Leeds) - 9'
