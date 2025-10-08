Ibrahimovic: "Troppe partite solo se non utilizzi tutti". Ma il Milan è la squadra che cambia di meno

Durante l'assemblea dell'ECA, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di un tema molto importante per il mondo del calcio, ovvero le troppe partite che i giocatori disputano durante un'intera stagione. Il Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del Milan ha però spiegato di non vedere grosse criticità: "Io credo sia positivo per i calciatori giocare molti incontri. Ovviamente bisogna proteggerli e organizzare tutto bene, fare un calendario adatto alle loro esigenze. Ogni squadra ha 25 giocatori circa, ma possono essercene anche più di 25. Di conseguenza se non usi tutti e ti fossilizzi sempre con gli stessi 11 può essere difficile".

Niente da eccepire sulle dichiarazioni dello svedese, ma la notizia è che in Serie A la squadra che cambia di meno è proprio il Milan. Allegri ha utilizzato solamente 15 calciatori dal primo minuto in campionato, che diventano 19 se si considera pure la Coppa Italia.

Il più impiegato Fikayo Tomori, a quota 685 minuti, seguito da Alexis Saelemaekers con 648 e Strahinja Pavlovic con 642. Di seguito tutti i dettagli:

Tomori - 685'

Saelemaekers - 648'

Pavlovic - 642'

Gabbia - 630'

Gimenez - 597'

Maignan - 596'

Fofana - 591'

Modric - 539'

Estupinan - 462'

Loftus-Cheek - 451'

Rabiot - 450'

Pulisic - 419'

Bartesaghi - 211'

Ricci - 172'

De Winter - 167'

Terracciano - 124'

Musah (ora all'Atalanta) - 114'

Nkunku - 110'

Leao - 65'

Athekame - 59'

Jimenez (ora al Bournemouth) - 45'

Jashari - 40'

Balentien - 25'

Chukwueze (ora al Fulham) - 25'

Odogu - 11'

Okafor (ora al Leeds) - 9'