Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"

Il difensore della Carrarese Nicolò Calabrese in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club toscano ha parlato del momento che sta vivendo la squadra reduce dalla bella vittoria (3-0) contro la Juve Stabia: "Quella di domenica è stata una partita dura, contro un avversario difficile da affrontare, ma, nonostante ciò, siamo riusciti a rimanere sempre compatti nell’arco dei novanta minuti, proponendo anche ottime trame di gioco. Sono certo che la Juve Stabia si ritaglierà uno ruolo da protagonista durante la stagione, e questo avvalora sicuramente i tre punti che siamo riusciti a portare a casa. Inoltre, c’è soddisfazione anche per essere finalmente riusciti a regalare una vittoria ai nostri tifosi, nel nostro stadio. Siamo tutti consapevoli di quanto la città di Carrara ci stia vicina ed è sempre bello vedere questo popolo gioire per i nostri risultati".

Spazio poi alla posizione in classifica: "Guardando la classifica non possiamo che essere soddisfatti del nostro percorso, almeno in questa prima fase della stagione. Inoltre, credo fosse davvero importante ritrovare i tre punti prima della sosta, così da poter recuperare energie, e preparare la sfida al Pescara con la giusta serenità, oltreché con la solita fame di sempre. - prosegue Calabrese - L’obiettivo di quest’anno sarà quello di raggiungere al più presto la salvezza, per mantenere una categoria che sentiamo nostra. Siamo consapevoli delle difficoltà che affronteremo, ma siamo anche carichi e motivati per affrontare, con l’obiettivo di farci valere, tutte le prestigiose sfide che ci attenderanno".

"Dal punto di vista personale, sono felice di questo avvio di stagione. - conclude Calabrese - Il livello qualitativo nel reparto difensivo è molto alto e c’è una folta concorrenza per un posto tra i titolari, ma credo che il dualismo con Ruggeri, per esempio, possa solo indurre entrambi a migliorare, portandoci ad alzare l’asticella ogni giorno di più. Infatti, ho un ottimo rapporto con Fabio, siamo amici anche fuori dal campo, ma durante la settimana andiamo forte, con l’obiettivo di mettere sempre in difficoltà il mister".