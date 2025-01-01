Dolomiti Bellunesi, De Cian: "Esonero Zanini? Serviva una scossa, gli auguro il meglio"

Il presidente della Dolomiti Bellunesi, Paolo De Cian, ha commentato con tono pacato ma visibilmente dispiaciuto l’esonero di Nicola Zanini, spiegando le ragioni che hanno portato alla decisione.

“Ho parlato con mister Zanini poche ore fa e gli ho augurato il meglio per il futuro. Serviva una scossa dopo la prestazione dell’altro giorno: dobbiamo migliorare i risultati e concentrarci sull’obiettivo salvezza, che resta la nostra priorità”.

De Cian ha poi espresso il proprio dispiacere personale:

“Mi dispiace molto per come è andata, anche perché sono stato tra i principali sostenitori della sua riconferma in estate. Sinceramente speravo, e speravamo tutti, che le cose prendessero un’altra direzione”.

Infine, il presidente ha voluto precisare la dinamica della decisione:

“Io non sono un presidente accentratore. All’interno della società ci sono figure che hanno la responsabilità diretta della prima squadra e, secondo loro, questa era la scelta più opportuna. Una volta verificata la bontà del passo da compiere, l’ho condiviso e approvato. Ora dobbiamo guardare avanti con fiducia: oggi sarò al campo a parlare con i ragazzi, perché vogliamo ripartire e tornare a vincere”.