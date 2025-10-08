Women's Europa Cup, tocca all'Inter: questo pomeriggio sfida al Vllaznia
Questo pomeriggio alle ore 18:00 l'Inter scenderà in campo in casa contro il Vllaznia per la gara d'andata del secondo turno di Women's Europa Cup, la seconda competizione europea per club che è alla prima edizione. Una sfida che il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani ha commentato così alla viglia: "Si tratta di una squadra molto tosta, tignosa, che gioca un 4-3-3 in fase offensiva che diventa un 4-5-1 in fase di non possesso. È difficile da superare e dobbiamo essere brave noi a non dare punti di riferimento e ad avere un atteggiamento propositivo, votato ad andare in avanti”.
Di seguito il programma completo:
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Mercoledì 8 ottobre
YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo (14:00)
Slavia Praga - Austria Vienna (15:00)
Inter - Vllaznia (18:00)
Mura - Dinamo-BSUPC (18:00)
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring (18:00)
HB Koge - Glasgow City (18:30)
Sparta Praga - Ferencváros (19:00)
GC Frauenfussball - Ajax (19:00)
FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)
Eintracht Francoforte - Slovácko (19:00)
Anderlecht - Braga (19:00)
Breidablik - Spartak Subotica (20:00)
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)
PSV Eindhoven - FC Minsk (19:00)
Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30)
