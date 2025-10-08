Women's Europa Cup, tocca all'Inter: questo pomeriggio sfida al Vllaznia

Questo pomeriggio alle ore 18:00 l'Inter scenderà in campo in casa contro il Vllaznia per la gara d'andata del secondo turno di Women's Europa Cup, la seconda competizione europea per club che è alla prima edizione. Una sfida che il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani ha commentato così alla viglia: "Si tratta di una squadra molto tosta, tignosa, che gioca un 4-3-3 in fase offensiva che diventa un 4-5-1 in fase di non possesso. È difficile da superare e dobbiamo essere brave noi a non dare punti di riferimento e ad avere un atteggiamento propositivo, votato ad andare in avanti”.

Di seguito il programma completo:

Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup

Andata

Martedì 7 ottobre

Gintra – Nordsjælland 1-0

58’ Spenazzatto

Häcken – Katowice 4-0

71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom

Hammarby – Brann 4-1

43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)

Sporting CP – Rosengård 3-0

39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo

Mercoledì 8 ottobre

YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo (14:00)

Slavia Praga - Austria Vienna (15:00)

Inter - Vllaznia (18:00)

Mura - Dinamo-BSUPC (18:00)

Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring (18:00)

HB Koge - Glasgow City (18:30)

Sparta Praga - Ferencváros (19:00)

GC Frauenfussball - Ajax (19:00)

FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)

Eintracht Francoforte - Slovácko (19:00)

Anderlecht - Braga (19:00)

Breidablik - Spartak Subotica (20:00)

Ritorno

Domenica 12 ottobre

Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)

Mercoledì 15 ottobre

Spartak Subotica - Breidablik (17:00)

Vllaznia - Inter (18:00)

Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)

Nordsjælland - Gintra (18:00)

Rosengård - Sporting CP (19:00)

PSV Eindhoven - FC Minsk (19:00)

Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)

Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)

Glasgow City - HB Køge (20:35)

Braga - Anderlecht (21:00)

Giovedì 16 ottobre

Ferencváros - Sparta Praga (14:00)

Katowice - Häcken (18:00)

SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00)

Brann - Hammarby (18:00)

Ajax - GC Frauenfussball (19:30)﻿