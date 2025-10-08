Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in NazionaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:04Serie B
Tommaso Maschio

Non ci sono solo giocatori di Serie A ad essere impegnati nelle gare delle Nazionali in programma in questi giorni. Ricca anche la rappresentanza della Serie B, con ben 14 club coinvolti. Per un totale di 39 elementi. Di seguito il resoconto completo dei giocatori selezionati:

AVELLINO
Alessandro Milani (Venezuela)

BARI
Mehdi Dorval (Algeria)
Indrit Mavraj (Kosovo U21)

CATANZARO
Ervin Bashi (Albania U21)
Alphadjo Cissè (Italia U21)
Mattia Liberali (Italia U20 - Mondiale in corso)

CESENA
Tommaso Berti (Italia U21)

EMPOLI
Thomas Campaniello (Italia U18)
Joseph Ceesay (Gambia)
Gabriele Guarino e Brando Moruzzi (Italia U21)
Ismael Konate (Italia U20)
Bogdan Popov (Ucraina U21)

FROSINONE
Giorgi Kvernadze (Georgia)
Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
Lorenzo Palmisani (Italia U21)

JUVE STABIA
Rares Burnete (Romania U21)
Alessio Cacciamani (Italia U19)
Mattia Mannini (Italia U20 - Mondiale in corso)

MODENA
Gady Beyuku (Francia U20 - Mondiale in corso)
Alessandro Dellavalle (Italia U21)

MONZA
Agustín Álvarez (Uruguay)
Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
Jacopo Sardo (Italia U20 - Mondiale in corso)
Aljaz Strajnar (Slovenia U19)

PALERMO
Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo (Finlandesi)

PESCARA
Matteo Dagasso (Italia U21)

SAMPDORIA
Luigi Cherubini e Simone Pafundi (Italia U21)
Dennis Hadžikadunić (Bosnia)

SPEZIA
Christian Comotto (Italia U18)
Petko Hristov (Bulgaria)
Diego Mascardi (Italia U21)
Vanja Vlahovic (Serbia U21)
Przemysław Wiśniewski (Polonia)

SUDTIROL
Dhirar Brik (Tunisia U23)

VENEZIA
Bjarki Bjarkason (Islanda)
Seid Korac (Lussemburgo)
Ridgeciano Haps (Suriname)
John Yeboah (Ecuador)

