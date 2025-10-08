TMW Pelagotti: "Alla lunga l'Empoli verrà fuori. Fulignati è tra i migliori portieri di Serie B"

Nuovo e consueto appuntamento con la rubrica targata TuttoMercatoWeb.com, A tu per tu, che per la giornata odierna ha ospitato l'ex portiere - tra le altre ei Empoli e Palermo - Alberto Pelagotti.

Che ha detto la sua sul campionato di Serie B, che sta seguendo ancora con attenzione, in una stagione sicuramente molto particolare: “Monza, Venezia e Palermo sono le squadre favorite. Hanno gli organici più forti. Attenzione però, l’Empoli è una squadra nuova, giovane, un po’ in rodaggio. Il tecnico è nuovo, serve tempo. Alla lunga farà un campionato di altissimo livello. Il portiere che le piace di più in B? Fulignati. A Empoli sta facendo molto bene. Poi di portieri bravi ce ne sono. Ma se devo fare un nome, dico Fulignati".

Ricordiamo che il torneo cadetto ha mandato in archivio sette giornate, e osserverà ora la sosta per la pausa nazionali, con la stagione che riprenderà poi venerdì 17 ottobre con il confronto ligure tra Virtus Entella e Sampdoria. Intanto, la classifica aggiornata:

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Empoli 9

Sudtirol 9

Padova 8

Reggiana 6

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5

Mantova 4

Spezia 3