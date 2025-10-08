Casarano, Filograna: "Accrescono le attenzioni degli avversari su di noi. Ma non molliamo"

Tra le sorprese di questo avvio di stagione in Serie C, c'è sicuramente il Casarano, che da neo promossa sta viaggiando a vele spiegate in uno degli ostici gironi della categoria, il C, dove diverse formazioni sono in lotta per la promozione in B.

Tanto che, come ha detto a Il Quotidiano di Puglia-Lecce, il presidente del club Antonio Filograna Sergio aveva stilato un programma che prevedeva una classifica finale con 40 punti, che lasciava sì spazio alle ambizioni e alla programmazione, e che teneva i pugliesi vigili su passi falsi altrui. Ma la storia ha detto poi altro: "Adesso sappiamo che tutto magari si farà più difficile. Il Casarano lassù, dove forse nessuno se lo aspettava, darà la carica sino in fondo agli avversari, che metteranno in gioco l’animo. I risultati che ci stanno facendo felici accresceranno le attenzioni degli avversari sulla nostra squadra. Ma non ci si può tirare indietro, non ci dobbiamo snaturare, senza però esaltarci di più, così come senza mai scoraggiarsi".

Conclude poi con un commento al girone: "Favorite per la Serie B vedo prima di tutto la Salernitana, ma in gioco ci sono certamente anche Benevento e Catania. E intanto sta venendo fuori pure il Cosenza".