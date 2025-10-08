Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028

Il suo contratto sarebbe scaduto al 30 giugno del 2025, ma la ottima stagione con il Nottingham Forest ha portato in dote il rinnovo per Ola Aina. Il nigeriano, arrivato nell'estate del 2023 dal Torino da svincolato, è stato uno dei migliori giocatori di un'annata che rischiava di diventare storica: qualificazione Champions League sfiorata e tante conferme per il club... Come la sua, firmando fino al 2028 dopo essere stato autore di due gol e partendo titolare in 35 partite di Premier League su 38 disputate. Da terzino sinistro è stato spesso utilizzato come braccetto a centro destra.

"Sono al settimo cielo - ha detto al sito ufficiale dopo avere firmato per la permanenza - non vedo l'ora di continuare questo viaggio con il Club. Fin dal mio arrivo mi è sempre sembrato come essere a casa e sono felice di essere qui. Ora il mio obiettivo è prepararmi al meglio per la nuova stagione e tornare a lavorare". Aina ha ricevuto anche i complimenti del proprietario, Evangelos Marinakis. "Ola ha grandi abilità, determinazione e carattere. È l'emblema della cultura e del duro lavoro che ci aspettiamo da tutti coloro che sono legati al Forest. Ha avuto un grande impatto fin dal suo arrivo e non vediamo l'ora di continuare questo percorso insieme per raggiungere traguardi straordinari".

Diciamo che in questa stagione il Nottingham è partito con il freno a mano tirato, perdendo diverse gare e senza dimostrare di poter replicare quanto fatto un anno fa. Oggi Ora Aina compie 29 anni.