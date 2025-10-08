Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Serie C trema ancora per le penalizzazioni: sono già 40 punti. E la Ternana rischia un -2

La Serie C trema ancora per le penalizzazioni: sono già 40 punti. E la Ternana rischia un -2
Oggi alle 09:34Serie C
Claudia Marrone

Una giornata, quella di ieri, decisamente molto movimentata per la Serie C, perché, a seguito di violazioni amministrative, sono arrivati i deferimenti per Ternana e Rimini, con la formazione biancorossa che ha ricevuto un altro punto di penalità, e c'è il fiato sospeso per la Triestina: la trattazione del deferimento della formazione alabardata è stata rinviata a giovedì 23 ottobre.

Ma le preoccupazioni non terminano qui, per nessuna delle squadre. Come già noto, il Rimini, che partiva con 11 punti di penalizzazione in classifica, ne ha quindi ora 12 (chiude all'ultimo posto del Girone B con -5), mentre la Triestina ha un gap di 20 punti, diminuito solo grazie alla forza della squadra di mister Geppino Marino; e attenzione, anche il Trapani, al netto degli attuali 5 punti, è partito con un -8 in graduatoria. E la Ternana? Per il momento, tutto in ordine, ma le Fere rischiano un -2 perché il club non ha provveduto, entro la scadenza del 1° agosto, al pagamento di stipendi, incentivi all’esodo e altri compensi. Se ciò avvenisse, il totale di punti di penalità nei tre gironi arriverebbe a quota 42: 40, sono invece quelli attuali. Non certo qualcosa di positivo.

Intanto, guardiamo quelle che sono al momento attuale le classifiche dei tre gironi:

GIRONE A
Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

