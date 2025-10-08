Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"

Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
di Daniele Najjar

L'Italia si prepara alle sfide contro Estonia e Israele, sperando che nel frattempo la Norvegia lasci qualcosa per strada, così da puntare al sorpasso in vetta evitando gli spareggi per andare al prossimo Mondiale.

Il commissario tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni. Innanzitutto, l'allenatore ha commentato la scelta di Spinazzola e Piccoli al posto di Politano e Zaccagni: "Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte su queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare".

Sulle nuove leve in crescita, Ahanor e Tressoldi, protagonisti in Atalanta-Club Brugge: "Li ho visti bene. Possono avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa".

Sulla scelta di far giocare Milan-Como a Perth: "E' il calcio moderno. Ci sono cifre importanti e le società giustamente ci pensano bene. Quando ti offrono cifre così importanti è giusto prenderle in considerazione. Sono cose a cui pensano i club, ma non la vedo come una cosa negativa. Alla prima domanda rispondo che le pressioni sono tante, mi piace girare molto. Non mi annoio, pensavo potesse mancarmi il campo invece è un lavoro bello faticoso. C'è una grande responsabilità, io la sento tutta ed è un qualcosa che mi sta piacendo molto. Spero di avere sempre questo entusiasmo".

Sulle cose da correggere e su Federico Chiesa: "Cosa c'è da correggere? C'è da correggere tanto rispetto a settembre, ma ci sono state anche cose positive. Contro Israele l'abbiamo riaperta noi e poi qualcuno da lassù ci ha voluto bene e l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo migliorare sull'atteggiamento, dobbiamo annusare il pericolo. Non è una questione di moduli, ma di annusare il pericolo e fare bene con tutta la squadra. La questione Chiesa è semplice: io parlo tanto coi miei giocatori, li stresso tanto. Con Fede c'è ogni settimana una lunga chiacchierata e da parte mia lui sa ciò che penso su di lui, ma poi bisogna rispettare ciò che ti dice un giocatore. Non si sente al 100% e vuole stare bene al 100%, è questa la verità".

Sulla possibilità di giocare a tre in difesa: "Come ho trovato la situazione? Devo dire molto meglio adesso rispetto a un mese fa, hanno molto più minutaggio e questo è importante. Sulla difesa a tre dico che ogni allenatore deve essere bravo a fare tutto, non posso andare dietro al mio ego. Anche se non mi piace non è importante, sceglieremo il modo migliore per mettere i giocatori il più a loro agio è possibile".

Su Raspadori come esterno: "Anche contro l'Estonia a Bergamo l'ho messo esterno, può essere una soluzione". Sulle convocazioni di Cambiaghi e Nicolussi Caviglia: "Cambiaghi alter-ego di Politano? Sì, si somigliano lui e Politano. Lo scorso anno è stato sfortunato e s'è rotto il crociato, ma è un ragazzo che sa fare bene tutte e due le fasi. Nicolussi se vuoi giocare col vertice basso ha equilibrio e qualità. Ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo".

Sull'aria che si respira intorno alla sfida contro Israele: "Dobbiamo annusare il pericolo, questo è l'aspetto che dobbiamo migliorare più di tutti gli altri. Andremo a Udine e sappiamo che ci sarà pochissima gente: lo capisco, capisco la preoccupazione. Sappiamo che dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0. Dispiace vedere ciò che sta succedendo, fa male al cuore, ma non possiamo dire che l'ambiente è sereno. Lo sappiamo bene. Ci saranno diecimila persone fuori lo stadio e 5-6mila dentro. Avremmo preferito un clima come quello vissuto a Bergamo un mese fa".

Su Moise Kean: "Lo scorso anno è andato in doppia cifra. Gli ho detto che in questo momento deve dare qualcosa in più perché è un giocatore importante, non deve andare alla ricerca di alibi ma deve stare lì, farsi trovare pronto ed essere un punto di riferimento per i suoi compagni".

Articoli correlati
Da Abodi a Rabiot, da Marotta, Gattuso e Carolina Morace: le reazioni a Milan-Como... Da Abodi a Rabiot, da Marotta, Gattuso e Carolina Morace: le reazioni a Milan-Como a Perth
Cannavaro CT dell'Uzbekistan, Gattuso scherza: "L'ho chiamato e gli ho detto..." Cannavaro CT dell'Uzbekistan, Gattuso scherza: "L'ho chiamato e gli ho detto..."
Milan-Como a Perth, reazioni di Abodi e Marotta. Gattuso in conferenza: le top news... Milan-Como a Perth, reazioni di Abodi e Marotta. Gattuso in conferenza: le top news delle 18
Altre notizie I fatti del giorno
Italia, le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele da Coverciano Italia, le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele da Coverciano
Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa... Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"
Serie A, i convocati in Nazionale squadra per squadra: sono 178, il Milan arriva... Serie A, i convocati in Nazionale squadra per squadra: sono 178, il Milan arriva a 15
Fra calcio italiano e stadi, Beppe Marotta a 360°: "Nuovo impianto? Fase interlocutoria"... Fra calcio italiano e stadi, Beppe Marotta a 360°: "Nuovo impianto? Fase interlocutoria"
Problema infortuni per il Napoli: out Lobotka, attesa per Milinkovic-Savic e Politano... Problema infortuni per il Napoli: out Lobotka, attesa per Milinkovic-Savic e Politano
Da Abodi a Rabiot, da Marotta, Gattuso e Carolina Morace: le reazioni a Milan-Como... Da Abodi a Rabiot, da Marotta, Gattuso e Carolina Morace: le reazioni a Milan-Como a Perth
Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento... Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento al TFN
Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti... Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
2 Cassano: "Sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro"
3 Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 ottobre
5 Cold Palmer, di nome e ora pure di fatto: la star del Chelsea ha registrato il marchio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.1 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.2 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.4 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.5 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.6 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.7 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.2 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.3 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.4 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Immagine news Serie C n.2 Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Igor Tudor come Thiago Motta? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Cassano: "Sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro"
Immagine news Serie A n.3 Amadeus su San Siro: "Non possiamo avere gli impianti più vecchi d'Europa"
Immagine news Serie A n.4 Montervino: "Con il 4-3-3 si è visto come McTominay sia il vero attaccante del Napoli"
Immagine news Serie A n.5 Abodi su San Siro: "La delibera apre alla vendita. Per Euro2032 non c'è tempo da perdere"
Immagine news Serie A n.6 Cagni: "Napoli, Inter e Milan sono le più forti. Cuesta non può avere esperienza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"
Immagine news Serie B n.2 Flachi sulla Sampdoria: "Pafundi e Cherubini hanno qualità. Questo modulo può esaltarli"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"
Immagine news Serie B n.4 Lucioni: "Palermo squadra da battere in Serie B. Frosinone? Non sono sorpreso"
Immagine news Serie B n.5 Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Bari, lesione di basso grado alla coscia per Nikolaou. A rischio la presenza con la Reggiana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Rizzo: "Le ambizioni le teniamo per noi. Anche per scaramanzia"
Immagine news Serie C n.2 Catania, esami per Martic: il centrale inizierà un nuovo ciclo di terapie. La nota degli etnei
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, ci siamo per lo sbarco di Beretta: manca solo l'annuncio ufficiale
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo stadio"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora sto bene"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"
Immagine news Calcio femminile n.2 Europa Cup, in tre ipotecano il passaggio del turno. E domani tocca all'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League: Lione corsaro a Londra. Barcellona forza 7 col Bayern
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Salvai: "Non avrei mai pensato di fare doppietta in una serata così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Vllaznia squadra tignosa, serve il nostro solito atteggiamento propositivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Canzi: “Dobbiamo trovare una via di mezzo tra equilibrio e coraggio”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso