Il Napoli ha pensato seriamente a Neymar. Poi è arrivato De Bruyne ed è cambiato tutto

Per mesi il Napoli ha seriamente pensato di ingaggiare Neymar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'idea è nata nel mese di gennaio ed è rimasta nella testa dei dirigenti fino a maggio, quando poi si è spenta nel primo vero summit sul futuro. La sera in cui il brasiliano veniva considerata un'ipotesi, Kevin De Bruyne non rappresentava ancora una tentazione, quindi è naturale che, una volta acquistato il belga, l'opzione che portava al 33enne è tramontata definitivamente.

Neymar e il Napoli sono stati più che una fascinazione perché Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Conte hanno provato a trovargli una collocazione, ma a un certo punto ha prevalso la saggezza di non rischiare dei contraccolpi tattici fin troppo prevedibili.

La stella del Santos è un fuoriclasse assoluto, che ha avuto alcuni problemi fisici e continua ad averli, ma avrebbe portato indubbia qualità tecnica. Vedere in Serie A un campione del genere sarebbe stato davvero curioso perché se è vero che è sicuramente in una fase calante della carriera, è altrettanto giusto affermare che, in teoria, potrebbe ancora giocare per almeno 3-4 anni. Certo, il suo fisico non è quello di De Bruyne o di Modric, ma quello che ha fatto in carriera non si può cancellare.