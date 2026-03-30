TMW La serata che vale una stagione no...ma quasi. Arezzo-Ascoli è una buona fetta di campionato

Una serata che vale una stagione, o almeno buona parte di essa, perché alle ore 20:30, in occasione della 34ª giornata del campionato di Serie C - Girone B - si affronteranno Arezzo e Ascoli, prima e seconda in classifica, ed entrambe con la sosta forzata dovuta all'esclusione del Rimini già osservata: cinque i punti di distacco tra le due compagini, con i toscani che si presentano al confronto forti della vittoria sul Bra nel precedente turno, mentre i marchigiani arrivano dal prima citato riposo. Ciò non significa che mancherà il ritmo gara per uno stop prolungato, e questo i padroni di casa lo sanno bene.

Anche perché, partite come questa, si preparano da sole, ed entrambi i tecnici, Cristian Bucchi da un lato e Francesco Tomei dall'altro lo hanno detto. Gare che hanno una tensione a sé, quindi, di quelle che tutti vorrebbero giocare, e che vedrà anche una cornice di pubblico piuttosto notevole, un 'Città di Arezzo' sold out e con capienza persino aumentata grazie all'amministrazione comunale e alla prefettura.

Pronostici? Difficile farli. Certo è che entrambe le compagini hanno necessità - oltre che voglia di vincere - chi per una situazione chi per l'altra. E senza dimenticare che il confronto dell'andata fu appannaggio dei toscani, un 2-0 che diventa una sorta di bonus in più sul lungo termine. Nessuno, ovviamente, festeggerà la promozione in B stasera, probabilmente il Girone B sarà anche l'ultimo a chiudersi sotto questo aspetto, ma tre punti potrebbero davvero valerne sei: un Arezzo da sempre continuo, un Ascoli che ha subito un calo ma ha messo poi la quinta. Solo il campo dirà di più.