TMW Con una gara in più e forse sperando nei toscani. Ravenna spettatore interessato di Arezzo-Ascoli

"Il nostro programma è prepararci ai playoff, dobbiamo giocare partite e migliorare alcuni aspetti che finora abbiamo magari tralasciato: forse in alcune gara avremmo meritato qualcosa in più, ma ormai la posizione di classifica è quella. Vogliamo però affermarci come miglior terza di tutti i girone, sarà quindi importante l'atteggiamento della squadra e il giocare le partite per vincere": così, prima della sfida al Livorno dello scorso 21 marzo, il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini, che parlava apertamente di quel terzo posto che - se il migliore dei tre raggruppamenti - equivale poi, in sede playoff, al secondo di classifica.

Ma le situazioni potrebbero cambiare, in un raggruppamento, il Girone B di Serie C, segnato dall'esclusione del Rimini. Andiamo però con ordine: questa sera si giocherà il big match tra Arezzo e Ascoli, attuali prima e seconda, e il Ravenna sarà certamente spettatore interessato, con una parte di "tifo" probabilmente diretta alla compagine toscana. L'eventuale successo serale dell'Arezzo, infatti, lascerebbe i romagnoli a -1 dall'Ascoli, di fatto riaprendo ufficialmente anche la lotta al secondo posto che sembrava chiusa. Un aspetto mentale di non poco conto, anche se le prime due della classe hanno già osservato il turno di stop forza, a differenza dei giallorossi che, ironia della sorte, riposeranno proprio in occasione dell'ultima e potenzialmente decisiva giornata.

Squilibrio notevole, se si guarda la posta in palio, ma nulla si può fare sotto questo aspetto. Certo è che adesso il Ravenna ha 270 minuti per tentare di darsi un nuovo destino, e andare all'assalto di qualcosa che sembrava ormai proibito. Ma si sa, il calcio non è mai una scienza esatta...