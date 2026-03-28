Arezzo, Bucchi: "Con l'Ascoli big match tra prime due, decisivi i dettagli"

Il tecnico dell’Arezzo, Cristian Bucchi, ha presentato il big match di lunedì sera contro l’Ascoli, sfida al vertice che può pesare in modo decisivo nella corsa finale del campionato.

“Si sfidano le prime due in classifica - ha esordito l'allenatore -, sarà una bellissima serata di sport tra squadre che meritano di stare lì”, ha dichiarato Bucchi, sottolineando come la gara si prepari quasi da sola per importanza e contesto.

Il tecnico si aspetta una partita equilibrata: “Nessuna delle due ha mai speculato o gestito - ha aggiunto -, sarà una gara fatta di momenti e attenzione. I dettagli potrebbero fare la differenza”.

Capitolo formazione, qualche dubbio legato alle condizioni di Guccione: “Ha svolto una seduta parziale, valuteremo nei prossimi giorni. Ho tanti dubbi, ma anche poche incertezze: chi giocherà darà il massimo”.

Bucchi ha poi evidenziato le differenze tra le due squadre: “Noi siamo stati più camaleontici, loro hanno un’identità fortissima e difficilmente cambiano. Ma non dobbiamo snaturarci", ha concluso Bucchi.

Infine, lo sguardo alla classifica: “Sappiamo che dobbiamo vincere quattro partite e questa è una di quelle. Non ci facciamo condizionare dall’avversario: siamo arrivati fin qui per il nostro modo di giocare”.