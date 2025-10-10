TMW Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, Matteo Lovato, difensore dell'Empoli, ha parlato della scelta fatta in estate di accettare il progetto toscano e della mancata riconferma al Sassuolo:

"L'Empoli ha la nomina di fucina di talenti, e lo è, ma non c'è solo questo. Quello che mi ha colpito è più l'idea del progetto che hanno, che valorizza i giocatori e chi ha voglia di lavorare. Qui si può crescere e migliorare sempre, in un ambiente al top.

L'addio al Sassuolo? È normale che dispiaccia, anche per i rapporti umani creatisi oltre il campo, ma quello che è stato fatto rimarrà per sempre, e ne sono fiero. Ora però il mio presente si chiama Empoli. In carriera ho girato molte squadre, e son state tutte esperienze formative, tutto mi è servito, ma arrivati a questo punto mi piacerebbe trovare una realtà dove consolidarmi e crescere. Chiaramente dipende poi tutto dagli obiettivi personali e da quelli del club, ma è presto per parlare di tutto ciò: pensiamo adesso a completare al meglio questo percorso in stagione".