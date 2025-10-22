Juve stasera in campo contro il capocannoniere della Champions. Dietro a Mbappe quattro giocatori

Grazie ai cinque gol segnati nelle prime due giornate - e in attesa della gara di questa sera al Bernabeu contro la Juventus -, Kylian Mbappe è attualmente in vetta nella corsa al titolo di capocannoniere della Champions League 2025/26, con Erling Haaland e i tre inglesi Anthony Gordon, Harry Kane e Marcus Rashford subito dietro.

Nello specifico, Gordon e Haaland hanno segnato in tutte e tre le partite della fase campionato, mentre Kane ha segnato due gol nei primi due successi del Bayern e Rashford ha raddoppiato il suo bottino con due reti contro l'Olympiacos martedì. Di seguito la classifica provvisoria:

5 Kylian Mbappe (Real Madrid)

4 Anthony Gordon (Newcastle)

4 Erling Haaland (Manchester City)

4 Harry Kane (Bayern Monaco)

4 Marcus Rashford (Barcellona)

3 Harvey Barnes (Newcastle)

3 Fermin Lopez (Barcellona)

3 Gabriel Martinelli (Arsenal)

3 Lautaro Martinez (Inter)

3 Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Michael Olise del Bayern Monaco, invece, è attualmente in testa alla classifica degli assist della Champions League con tre passaggi vincenti. Nuno Mendes, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Pierre-Emerick Aubameyang e Hakan Çalhanoglu sono tra i 14 giocatori con due assist. Di seguito la classifica provvisoria degli assist-man:

3 Michael Olise (Bayern Monaco)

2 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

2 Julian Alvarez (Atletico Madrid)

2 Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

2 Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia)

2 Hakan Çalhanoglu (Inter)

2 Kevin De Bruyne (Napoli)

2 Håkon Evjen (Bodo/Glimt)

2 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

2 Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

2 Nicolas Jackson (Bayern Monaco)

2 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

2 Jacob Murphy (Newcastle)

2 Lukáš Provod (Slavia Praga)

2 Guus Til (PSV Eindhoven)