Juve stasera in campo contro il capocannoniere della Champions. Dietro a Mbappe quattro giocatori
Grazie ai cinque gol segnati nelle prime due giornate - e in attesa della gara di questa sera al Bernabeu contro la Juventus -, Kylian Mbappe è attualmente in vetta nella corsa al titolo di capocannoniere della Champions League 2025/26, con Erling Haaland e i tre inglesi Anthony Gordon, Harry Kane e Marcus Rashford subito dietro.
Nello specifico, Gordon e Haaland hanno segnato in tutte e tre le partite della fase campionato, mentre Kane ha segnato due gol nei primi due successi del Bayern e Rashford ha raddoppiato il suo bottino con due reti contro l'Olympiacos martedì. Di seguito la classifica provvisoria:
5 Kylian Mbappe (Real Madrid)
4 Anthony Gordon (Newcastle)
4 Erling Haaland (Manchester City)
4 Harry Kane (Bayern Monaco)
4 Marcus Rashford (Barcellona)
3 Harvey Barnes (Newcastle)
3 Fermin Lopez (Barcellona)
3 Gabriel Martinelli (Arsenal)
3 Lautaro Martinez (Inter)
3 Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Michael Olise del Bayern Monaco, invece, è attualmente in testa alla classifica degli assist della Champions League con tre passaggi vincenti. Nuno Mendes, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Pierre-Emerick Aubameyang e Hakan Çalhanoglu sono tra i 14 giocatori con due assist. Di seguito la classifica provvisoria degli assist-man:
3 Michael Olise (Bayern Monaco)
2 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)
2 Julian Alvarez (Atletico Madrid)
2 Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
2 Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia)
2 Hakan Çalhanoglu (Inter)
2 Kevin De Bruyne (Napoli)
2 Håkon Evjen (Bodo/Glimt)
2 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
2 Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
2 Nicolas Jackson (Bayern Monaco)
2 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
2 Jacob Murphy (Newcastle)
2 Lukáš Provod (Slavia Praga)
2 Guus Til (PSV Eindhoven)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.