Live TMW Roma, Celik: "Rinnovo? Sono contento qui, vedremo"

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, per la Roma di Gian Piero Gasperini è già tempo di concentrarsi sul cammino in Europa League: i giallorossi, domani sera alle ore 21.00, ospiteranno i cechi del Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico, per la terza giornata della League. Alle 13:45, in compagnia del tecnico, Zeki Celik parlerà del match in conferenza conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

Ti aspettavi di andare bene da centrale?

«Posso giocare da braccetto o da quinto senza problemi, voglio fare bene. Questo è importante, sono concentrato e contento a Roma. Vedremo».

Come hai vissuto il cambio di ruolo?

«Mi sento bene, posso difendere e attaccare, sono contento e sto giocando bene».

Devi ringraziare qualcuno per il tuo percorso?

«Non sono un giocatore popolare, ma mi alleno sempre duramente e sono concentrato sulle mie prestazioni. Lavoriamo bene con il mister, lo ringrazio, mi piace lavorare con lui».

In cosa è diverso Gasperini rispetto agli allenatori avuti a Roma?

«Ho visto tanti grandi allenatori, con Gasperini ci alleniamo duramente: ha la mentalità da vincitore. Mi piace».

Questo è il miglior momento della tua carriera?

«Penso di aver fatto bene anche prima, sono contento».

Avevi già giocato centrale di difesa prima dell’arrivo a Roma?

«In Turchia ho giocato in tutte le posizioni, conoscevo bene questo ruolo».

