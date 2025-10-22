Roma, Celik: "Rinnovo? Sono contento qui, vedremo"
Archiviata la sconfitta contro l’Inter, per la Roma di Gian Piero Gasperini è già tempo di concentrarsi sul cammino in Europa League: i giallorossi, domani sera alle ore 21.00, ospiteranno i cechi del Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico, per la terza giornata della League. Alle 13:45, in compagnia del tecnico, Zeki Celik parlerà del match in conferenza conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.
Ti aspettavi di andare bene da centrale?
«Posso giocare da braccetto o da quinto senza problemi, voglio fare bene. Questo è importante, sono concentrato e contento a Roma. Vedremo».
Come hai vissuto il cambio di ruolo?
«Mi sento bene, posso difendere e attaccare, sono contento e sto giocando bene».
Devi ringraziare qualcuno per il tuo percorso?
«Non sono un giocatore popolare, ma mi alleno sempre duramente e sono concentrato sulle mie prestazioni. Lavoriamo bene con il mister, lo ringrazio, mi piace lavorare con lui».
In cosa è diverso Gasperini rispetto agli allenatori avuti a Roma?
«Ho visto tanti grandi allenatori, con Gasperini ci alleniamo duramente: ha la mentalità da vincitore. Mi piace».
Questo è il miglior momento della tua carriera?
«Penso di aver fatto bene anche prima, sono contento».
Avevi già giocato centrale di difesa prima dell’arrivo a Roma?
«In Turchia ho giocato in tutte le posizioni, conoscevo bene questo ruolo».
