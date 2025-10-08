Ufficiale
Albinoleffe, c'è il rinnovo di Barba: il difensore prolunga fino al 2027 con opzione
Benedetto Barba, difensore dell'Albinoleffe, ha rinnovato il suo contratto con il club. Di seguito il comunicato ufficiale:
U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale del calciatore Benedetto Barba sino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico sino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni.
Approdato a Zanica nel gennaio 2025, il duttile difensore classe '03 nativo di Avellino è stato tra i protagonisti sia della brillante fase finale della Stagione 2024/25 sia del positivo inizio dell'annata corrente, totalizzando sin qui 18 presenze in maglia seriana.
A Benedetto, il più caloroso in bocca al lupo per il futuro a tinte blucelesti.
