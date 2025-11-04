Serie C, i marcatori: Rauti in solitaria nel Girone A, vetta affollata negli altri due raggruppamenti
Con la serata di ieri, lunedì 3 novembre, il campionato di Serie C ha mandato in archivio la 12ª giornata, che ha chiaramente smosso la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
7 gol: Rauti (Vicenza)
6 gol: Sipos (1; Lecco)
5 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Minesso (Arzignano)
4 gol: Da Graca (Novara), Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Maistrello (Union Brescia), Mastroianni (1; Pro Patria), Morra (1; Vicenza), Topalovic (Inter U23)
3 gol: Capone (2; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (1; Dolomiti Bellunesi), Comi (Pro Vercelli), Dore (Pergolettese), Gualandris (Ospitaletto), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), M. Marconi (1; Alcione), Morselli (Alcione), Parker (Pergolettese), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Spinaccè (Inter U23), Stuckler (1; Vicenza), Udoh (Pro Patria), Vertainen (Triestina), Zanellato (Lecco)
GIRONE B
6 gol: Bruzzaniti (1; Pineto), D’Uffizi (Ascoli), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Cortesi (1; Carpi), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Pattarello (1; Arezzo), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bellini (Pianese), Cianci (1; Arezzo), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Petrelli (1; Forlì), Sinani (Bra), Spini (Ravenna), Ravasio (2; Arezzo), Varela (Arezzo)
3 gol: Bernardotto (1; Guidonia Montecelio), Deme (Juventus NG), Dionisi (2; Livorno), Ferrante (Ternana), Luciani (Ravenna), Milanese (Ascoli), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Vitali (Pontedera)
2 gol: Baldini (Bra), Carraro (Gubbio), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Chierico (Arezzo), Cioffi (Livorno), Di Biase (Bra), Franzolini (Forlì), Germinario (Pineto), Giovannini (Vis Pesaro), Giunti (Perugia), Jallow (Vis Pesaro), Konate (Sambenedettese), La Mantia (Gubbio), Ladinetti (1; Pontedera), Lepri (Rimini), Longobardi (Rimini), Macrì (Forlì), Magnaghi (Campobasso), Menarini (Forlì), Minaj (Bra), Okaka (Ravenna), Pettinari (1; Ternana), Rossini (Carpi), Sall (Carpi), Signorini (Gubbio), Spavone (Guidonia Montecelio), Stabile (Vis Pesaro), Tommasini (Gubbio), Tourè (Sambenedettese), Vacca (Juventus NG), Vezzoni (Vis Pesaro)
GIRONE C
8 gol: Chiricò (1; Casarano), Gomez (Crotone), Salvemini (2; Benevento)
7 gol: Vavassori (Atalanta U23)
6 gol: Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Nepi (Giugliano)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Fischnaller (Trapani), Mazzocchi (Cosenza), Ricciardi (Cosenza)
4 gol: Cicerelli (2; Catania), D’Auria (Potenza), Energe (Picerno), Forte (1; Catania), Grandolfo (Trapani), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Misitano (Atalanta U23), Proia (Casertana), Zunno (Crotone)
