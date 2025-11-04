Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro giocatori fermati per un turno
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie B, sono quattro i giocatori fermati per un turno:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
IZZO Armando (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
BARRECA Antonio (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
