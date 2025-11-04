Salta un'altra panchina in Serie C. L'Arzignano esonera mister Bianchini
Dopo la sconfitta contro il Lecco - anche piuttosto pesante (5-1 in favore dei blucelesti il risultato finale) - rimediata nel weekend da poco trascorso, l'Arzignano Valchiampo ha optato per l'esonero di mister Giuseppe Bianchini, sollevato quindi dall'incarico di allenatore della prima squadra: il trainer lascia i veneti al quartultimo posto della graduatoria del Girone A di Serie C, con 10 punti collezionati nelle 12 gare giocate.
A rendere noto il tutto, il club, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo:
"La società FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver sollevato, in data odierna, il Tecnico Giuseppe Bianchini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Con stima e riconoscenza, il Club Gialloceleste ringrazia l’Allenatore per il lavoro svolto in questi anni e per aver guidato la squadra ai Playoff nell’ultima stagione sportiva.
A lui i migliori auguri per il futuro calcistico e personale".
